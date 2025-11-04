Korhadt mászóka okozta a hatéves kislány halálát – megvannak a csányi tragédia felelősei

2019-ben a csányi óvoda udvarán egy hat esztendős leánygyermek veszítette életét. Egy korhadt mászóka miatt következett be a tragikus baleset. A bíróság közbenső ítéletében kimondta: az óvoda volt a hibás. November 4-én büntetőperben is ítéletet hirdetett a Hatvani Járásbíróság – írta meg a Heol.hu.
Egy átlagos napnak indult 2019. szeptember 26-a. A gyermekek gondtalanul játszottak a napsütéses őszi napon a csányi óvoda udvarán. Három kisgyermek felmászott a mindennap használt mászókára, amikor váratlan tragédia következett be. Hirtelen megdőlt a szerkezet, maga alá temetve egy hatéves kislányt. Radics Mercédesz olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők nem tudtak már segíteni rajta.
Már 2011-ben balesetveszélyesnek minősítették a mászókát
Egy vizsgálat megállapította, hogy a mászóka faoszlopainak töve elkorhadt, kilazultak a tartógerendák és meggyengültek a rögzítések. Szakvélemény is készült a hibákról, amely alapján a játszóeszközt le kellett volna bontani, vagy legalább elzárni a használat elől. Ez az intézkedés azonban nem történt meg, csupán kisebb javításokat végzett a karbantartó: létrafokokat cserélt, megigazította a tartószerkezetet, ám a mászóka állapota tovább romlott.
A szörnyű tragédia a korhadt talprészek miatt következett be, amelyek már nem bírták el a három gyermek súlyát. A vádlottak: a település polgármestere és az óvoda vezetője foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetést követett el, hiszen a kislánynak nem kellett volna meghalnia, könnyen megelőzhető lett volna a tragédia.
2024 tavaszán kezdődött meg a tárgyalás a Hatvani Járásbíróságon, a meghallgatáson tanúk, karbantartók, óvodai dolgozók és műszaki szakértők is vallomást tettek. Az intézmény felelősségi jogköre nem volt egyértelműen szabályozva a bíróság megállapítása alapján, hiányos volt a karbantartási dokumentáció, és nem történt megfelelő intézkedés a hibajelzések ellenére sem.
Az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, az Egri törvényszék sajtószóvivője, Hoszné dr. Nagy Tímea tájékoztatást adott az elsőfokú ítéletről.
Mindkét vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek a bíróság, ezért őket 1 év 6 hónap, fogházban történő szabadságvesztésre ítélte.
A szabadságvesztés végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztették.
Pénzbüntetést is kirótt a bíróság
Az I. rendű vádlott 1 millió 200 ezer, a II. rendű vádlott 750 ezer forintot kell, hogy megfizessen, utóbbit két évre eltiltották az óvodai intézményvezetői tevékenység gyakorlásától is. A vádlottakat előzetes mentesítésben részesítette és egyetemlegesen kötelezte őket a bűnügyi költség megfizetésére a bíróság. Nem jogerős az ítélet, három napot tartott fenn az ügyész jogorvoslati nyilatkozatra. Bűnösség téves megállapítása miatt felmentés érdekében fellebbezést jelentett be az I. vádlott, amiben védőügyvédje támogatta. A II. rendű vádlott három napot fenntartott nyilatkozattételre, védője szintén csatlakozott hozzá.
„Csak azt szeretnénk, hogy senkivel ne történhessen meg az, ami velünk történt”
A család fájdalma hat év után sem enyhült. Több interjúban elmondták a kislány szülei, hogy nem a megtorlás, hanem az igazság keresése vezérli őket. Az óvodát fenntartó önkormányzattól a család mintegy 70 milliós kártérítést követel. Az elsőfokú ítélet után is folytatódik a polgári per, várhatóan 2026-ban dönt a bíróság a kártérítési összeg végleges mértékéről.
Mindenki ismerte a kis Mercit a faluban
Modern játékokkal töltötték meg az óvoda udvarát. Kis emléktáblát helyeztek el a mászóka helyére virágágyás mellé. Sokan gyertyát gyújtanak Merci születésnapján és virágot visznek a tragédia helyére. „Ez a kis közösség sosem fogja elfelejteni. Mindenki tanult belőle. Azóta más szemmel nézünk minden korhadt fadarabra az udvaron ” - nyilatkozta egy helyi lakos.