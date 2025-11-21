Előzés közben szakadt le a nő karja – a sofőr hibájáért utasa fizetett súlyos árat

A Gyöngyösi Járásbíróság csütörtökön tartott előkészítő ülést abban az ügyben, amely egy nyári estén történt súlyos baleset miatt indult. A vádlott elismerte felelősségét, a bíróság pedig az előkészítő ülésen ítéletet is hirdetett – írta a Heol.hu.

A baleset okozóját bűnösnek mondta ki a bíróság

Forrás: police.hu

Baleset gondatlan okozása miatt ítélték el az M3-ason előző sofőrt

A vádirat szerint a férfi személyautót vezetett nappali, jó látási viszonyok között. Előtte egy vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvény haladt az M3-as autópályán. A sofőr előzésbe kezdett, de fáradtsága és figyelmetlensége miatt nem tartott megfelelő oldaltávolságot. Amikor elhaladt volna a pótkocsi mellett, járműve jobb oldalával nekiütközött a szerelvény bal hátsó részének. A karambol után mindkét jármű a leállósávban állt meg.

A baleset legsúlyosabb sérültje a jobb első ülésen utazó nő volt.

Az áldozat a nyitott ablakon keresztül kilógatta a karját az előzés közben, amit a pótkocsi gyakorlatilag leszakított, emellett eltört a kulcscsontja és a lapockája. Sérülései 8 napon túl gyógyultak, és maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A gépkocsiban ülő további két utas könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság bűnösnek mondta ki a férfit a közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. Egy év két hónap fogházbüntetést szabott ki, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A sofőrt nyolc hónapra eltiltották a járművezetéstől, továbbá kötelezték a bűnügyi költségek megfizetésére és előzetes mentesítésben részesítették.

Az ítélet nem jogerős: az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője pedig fellebbezést jelentett be, mindenekelőtt a vezetéstől való eltiltás mellőzéséért. A végleges döntést a másodfokú eljárás hozza majd meg.

