Tragikus baleset Dunavecsénél: személygépkocsi ütközött teherautóval

Hétfő reggel egy személyautó – eddig ismeretlen okból – áttért a szemközti sávba az 51-es főút 68-as kilométerszelvényénél, majd frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval. A Szalkszentmárton és Dunavecse között történt baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen belehalt sérüléseibe, míg a teherautóban utazó két személy könnyebb sérüléseket szenvedett - írt a halálos balesetről a Duol.hu.

Halálos baleset az 51-esen, Dunavecsénél Fotó: illusztráció/MW

Teljes útzár volt a baleset miatt

A frontális karambolhoz a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmártoni önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat is kivezényelték. A helyszínelés és műszaki mentés idejére az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.

Vasárnap halálos baleset történt a főváros XV. kerületében is. Egy, a rendőrök elől menekülő BMW sofőrje letarolt egy villanyoszlopot és egy buszmegállót, egy ember meghalt, egy másiknak pedig leszakadt a lába. Részletek az Origo cikkében.