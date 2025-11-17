Hírlevél

baleset

Tragikus baleset Dunavecsénél: személygépkocsi ütközött teherautóval

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A gépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. A baleset miatt az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.
balesetteherautófrontális ütközés51-es főúthalálos balesetszemélygépkocsi

Hétfő reggel egy személyautó – eddig ismeretlen okból – áttért a szemközti sávba az 51-es főút 68-as kilométerszelvényénél, majd frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval. A Szalkszentmárton és Dunavecse között történt baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen belehalt sérüléseibe, míg a teherautóban utazó két személy könnyebb sérüléseket szenvedett - írt a halálos balesetről a Duol.hu. 

Halálos baleset az 51-esen, Dunavecsénél
Halálos baleset az 51-esen, Dunavecsénél Fotó: illusztráció/MW

Teljes útzár volt a baleset miatt

A frontális karambolhoz a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmártoni önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat is kivezényelték. A helyszínelés és műszaki mentés idejére az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.

