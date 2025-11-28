Hírlevél

Rendkívüli!

baleset

Ez aztán tényleg durva baleset: négy autó zúzta rommá egymást

Súlyos havária történt pénteken a kora délutáni órákban. A durva balesetben négy autó csapódott egymásba.
Ráfutásos ütközés történt pénteken a kora délutáni órákban a 610-es úton. A durva balesetben négy személyautó rohant egymásba, három mentőautót is riaszottak a helyszínre – számolt be róla a Sonline.hu.

baleset
A súlyos balesetben négy autó futott egymásba
Fotó: Illusztráció (Bordás Béla/SZON)

Súlyos baleset a 610-esen

A Somogy vármegyei hírportál információi szerint ráfutásos baleset történt a 610-es út taszári körforgalmánál. Úgy tudjuk, négy Kaposvár felől érkező személygépkocsi üközött össze, mindegyik autó Taszár irányába haladt. A balesetnek több sérültje is lehet, mivel három mentőautót is riasztottak a helyszínre. Három tűzoltóautó is kivonult a balesethez. Amint részletesebb információkat  kapunk az ütközésről, azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasóinkat.

A sofőr először egy kisbuszba rohant bele, ami több járművet is megtolt maga előtt. Összesen hárman sérültek meg abalesetben, ketten súlyosan. A sofőr bűnösnek vallotta magát a bíróságon, végül 36 hetes szabadságvesztésre ítélték, 18 hónapra felfüggesztve. Részletekért látogasson el az origóra!

 

