Ez aztán tényleg durva baleset: négy autó zúzta rommá egymást

Ráfutásos ütközés történt pénteken a kora délutáni órákban a 610-es úton. A durva balesetben négy személyautó rohant egymásba, három mentőautót is riaszottak a helyszínre – számolt be róla a Sonline.hu.

A súlyos balesetben négy autó futott egymásba

Fotó: Illusztráció (Bordás Béla/SZON)

Súlyos baleset a 610-esen

A Somogy vármegyei hírportál információi szerint ráfutásos baleset történt a 610-es út taszári körforgalmánál. Úgy tudjuk, négy Kaposvár felől érkező személygépkocsi üközött össze, mindegyik autó Taszár irányába haladt. A balesetnek több sérültje is lehet, mivel három mentőautót is riasztottak a helyszínre. Három tűzoltóautó is kivonult a balesethez. Amint részletesebb információkat kapunk az ütközésről, azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasóinkat.

