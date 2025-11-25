Már majdnem túljutott élete tragédiáján, amikor halálos fordulat következett be

Élesd városa feketébe borult, amikor péntekre virradóra egy baleset véget vetett a mindössze 28 éves, kerekesszékes Norbi életének. A fiatal férfit mindenki harcosként ismerte – olyan emberként, aki a végtelennek tűnő rehabilitáció és a fájdalmas kezelések ellenére sem hagyta, hogy az élet megtörje – áll a Maszol.ro oldalán.

Tragikus balesetben halt meg a kerekesszékes Norbi

Fotók: Norbi Facebook oldala és Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A Bihar megyei Kordó település orvosi központjának parkolójában történt a tragédia. Norbi rehabilitáción vett részt a klinikán, mivel egy évvel korábban olyan súlyos sérülést szenvedett, amely miatt deréktól lefelé lebénult. A hosszú és költséges kezeléseket a helyi közösség is segítette: jótékonysági gyűjtéseket szerveztek, karácsonykor pedig vásárt is rendeztek érte. Norbi ennek ellenére mindig mosolyogva dolgozott a felépüléséért, az orvosok pedig példaként tekintettek rá kitartása miatt.

Biztonságban voltak, mégis baleset történt

A tragédia éjszakáján, kevéssel 23 óra után Norbi kiment cigarettázni egy szintén kerekesszékes, 18 éves férfival, és egy asszisztensnővel. A klinika bejárata mellett, egy biztonságosnak hitt területen álltak, amikor egy 51 éves, korábbi bírónő megérkezett a sürgős ellátásra szoruló férjével. A nő egy nagy teljesítményű, automata váltós autóval próbált leparkolni, de vélhetően összekeverte a fék- és gázpedált.

Az autó hirtelen felgyorsult, majd a klinika külső lépcsőjének csapódott, és mintegy tizenöt méteren keresztül maga előtt tolta a három embert. Norbit az autó közvetlenül elütötte, és a fiatal férfi a helyszínen meghalt.

A 18 éves fiú súlyos állapotban került kórházba: medencetöréssel, végtagsérülésekkel és instabil állapota miatt azonnali műtétre szorult, jelenleg intenzív osztályon kezelik. Az asszisztensnő könnyebb sérüléseket szenvedett, őt nem kellett bent tartani.

A város számára Norbi nem csupán egy tragikus sorsú fiatal volt, hanem egy mindennapi hőstett megtestesítője: soha nem fordult el az álmaitól, és mindent megtett azért, hogy egyszer újra járhasson. A halálos baleset egyetlen pillanata azonban végleg szertefoszlatta ezt a reményt. A rendőrség vizsgálja a szerencsétlenség pontos körülményeit, Élesd pedig megrendülten próbálja feldolgozni egy olyan fiatal férfi elvesztését, akiért egy egész közösség fogott össze.

