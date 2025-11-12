Hét pakisztánit akart becsempészni az országba – szökésben az embercsempész

Kedd este, Rigyác környékén egy brit személyautót akartak igazoltatni a járőrök. Az embercsempész meg akarta úszni a hatósági ellenőrzést, ezért elmenekült a helyszínről, majd balesetet okozott, hárman megsérültek.
A Zala vármegyei Rigyác környéken kedd este rutinfeladatukat végezték a járőrök. Egy brit honosságú járművet szerettek volna igazoltatni, azonban a sofőr kivonta magát az ellenőrzés alól, mivel embereket akart becsempészni az országba. A bűnöző durva balesetet okozott, három utas is megsérült – írta meg a Zaol.hu.
A sofőr épségben megúszta a balesetet, kiugrott az autóból, és menekülőre fogta.
Szökésben a balesetet okozó embercsempész
Hét, magát pakisztáni származásúnak valló férfi utazott a személyautóban, közülük hárman is megsérültek.
Egy jármű rakterében hagyott volna megfulladni 49 embert egy litván embercsempészt. A hatóságok szabadították ki a szír határsértőket.
