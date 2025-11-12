Hét pakisztánit akart becsempészni az országba – szökésben az embercsempész

A Zala vármegyei Rigyác környéken kedd este rutinfeladatukat végezték a járőrök. Egy brit honosságú járművet szerettek volna igazoltatni, azonban a sofőr kivonta magát az ellenőrzés alól, mivel embereket akart becsempészni az országba. A bűnöző durva balesetet okozott, három utas is megsérült – írta meg a Zaol.hu.

Lesodródott, majd felborult az autó a balesetben

Fotó: Unsplash, illusztráció

A sofőr épségben megúszta a balesetet, kiugrott az autóból, és menekülőre fogta.

Szökésben a balesetet okozó embercsempész

Hét, magát pakisztáni származásúnak valló férfi utazott a személyautóban, közülük hárman is megsérültek.

Egy jármű rakterében hagyott volna megfulladni 49 embert egy litván embercsempészt. A hatóságok szabadították ki a szír határsértőket.