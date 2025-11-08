Egy gyerek is sérült a nyíregyházi tömegbalesetben

Péntek este négy autó ütközött össze Nyíregyházán, a Vasgyár utcában. Az egyik jármű a tetejére borult, a baleset miatt az esti csúcsforgalomban jelentős torlódás alakult ki a város legforgalmasabb útszakaszán – számolt be róla a Szon.hu.

Négy autó ütközött a nyíregyházi balesetben

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Ketten sérültek a balesetben

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gépkocsikban összesen öten utaztak. A helyszínre mentők is érkeztek, a város hivatásos tűzoltói pedig áramtalanították a járműveket, és lezárták az érintett útszakaszt a műszaki mentés idejére. Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője péntek késő este elmondta:

a mentők egy 20 év körüli férfit fejsérüléssel, és egy gyereket további vizsgálatok céljából kórházba szállítottak.

A karambolról videót is láthat, ha ide kattint.