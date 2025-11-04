Már két halálos áldozata van az M43-ason történt balesetnek

Hírlevél

Két áldozatot követelt az M43-ason történt súlyos karambol, amelyben egy kisbusz rohant bele egy utasokat szállító autóbuszba. A balesetben a kisbusz egyik utasa a helyszínen életét vesztette, késöbb pedig a sofőrje is belehalt sérüléseibe a kórházban.
A tegnap esti M43-as autópályán történt tragédiának már két halálos áldozata van. A balesetben egy kisbusz hátulról belerohant egy több mint ötven utast szállító autóbuszba – írta a Délmagyar.hu.

A tegnap esti halálos baleset két áldozatot követelt
A tegnap esti halálos baleset két áldozatot követelt
Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Már két halálos áldozata van a balesetnek

A kisbuszban többen megsérültek, egyik utasa pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már a baleset helyszínén életét vesztette. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség közlése szerint a kisbusz sofőrje nem sokkal később, a kórházba szállítás után meghalt. 

A helyszínen, ahol teljes útlezárás volt érvényben, a makói hivatásos tűzoltók és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi egységek dolgoztak. A busz utasai közül senki nem sérült meg, számukra mentesítő járművet küldtek.
A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Korábban egy menetrend szerint közlekedő autóbusz csapódott egy iskola falának. A balesetben sokan megsérültek, mentőhelikoptert is riasztani kellett. Az esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

