Már két halálos áldozata van az M43-ason történt balesetnek

A tegnap esti M43-as autópályán történt tragédiának már két halálos áldozata van. A balesetben egy kisbusz hátulról belerohant egy több mint ötven utast szállító autóbuszba – írta a Délmagyar.hu.

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

A kisbuszban többen megsérültek, egyik utasa pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már a baleset helyszínén életét vesztette. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség közlése szerint a kisbusz sofőrje nem sokkal később, a kórházba szállítás után meghalt.

A helyszínen, ahol teljes útlezárás volt érvényben, a makói hivatásos tűzoltók és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi egységek dolgoztak. A busz utasai közül senki nem sérült meg, számukra mentesítő járművet küldtek.

A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

