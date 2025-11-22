Halálos rohanás: balesetet okozott előzés közben

A Tatabányai Járási Ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztést és végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott azzal a sofőrrel szemben, aki gondatlan előzési manőverrel okozott tragédiát az M1-es autópályán. A vádemelés halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt történt – írta a Kemma.hu.
Pánik okozta a balesetet
A vádirat szerint a baleset 2023. szeptember 10-én éjszaka történt, amikor a sofőr hét kiskorú utassal a kocsijában haladt az M1-esen Győr felé.
A vádlott 125–130 km/h-val próbálta megelőzni az előtte 82–88 km/h-val haladó autót, de a helyzetet rosszul felmérve, pánikszerűen fékezett. Ennek ellenére nekiütközött a vétlen járműnek, amely lesodródott az útról, és fának csapódva állt meg.
A baleset tragédiával végződött: a vétlen autó egyik utasa egy hónappal később belehalt a sérüléseibe.
