Sokkot kapott a vétkes sofőr: hihetetlen, hogy ezek után mit tett – videó

Tragikus baleset történt hétfő délután Aszódon, a 3-as főúton, ahol két autó ütközött össze. Egy nagy sebességgel érkező jármű fékezés nélkül letarolt egy kanyarodó szürke autót, amit egy biztonsági kamera is rögzített. A vétlen autó utasa, egy fiatal lány, a roncs alá szorulva a helyszínen meghalt, az újraélesztés sikertelen volt. A sofőrt, az elhunyt lány édesapját, kritikus állapotban szállították kórházba. A járművek mintegy száz méterre sodródtak el az ütközés helyszínétől. A brutális tragédiát egy biztonsági kamera rögzítette – írta a Nool.hu.

Egy lakóház biztonsági kamerája rögzítette a balesetet

Fotó: MTI

A vétkes sofőr elmenekült a baleset után

Mint arról már beszámoltunk, a gyanú szerint a drogos állapotban vezető sofőr a halálos aszódi ütközés után segítségnyújtás nélkül menekült el a helyszínről, még a vele utazó terhes feleségét is a roncsban hagyta. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított a 30 év körüli hatvani férfi ellen, akit kedden délután végül elfogtak.

A Gödöllői Rendőrkapitányság most halálos közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást az elfogott sofőr ellen.