Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

baleset

Megrázó fotók és videó a reggeli halálos baleset helyszínéről

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egyik sofőr meghalt, ketten pedig megsérültek, amikor frontálisan ütközött egy személykocsi és egy sóderszállító kamion hétfő reggel. A brutális baleset Szalkszentmárton és Dunavecse között, az 51-es főúton történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetteherautósóderszállítófrontális ütközés51-es főútkamionszemélygépkocsi

Az Origo is megírta, hogy hétfő reggel egy személyautó egy enyhe ívű jobbkanyar után áttért a szemközti sávba az 51-es főút 68-as kilométerénél, Szalkszentmárton és Dunavecse között, majd frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval. A baleset következtében a gépkocsi sofőrje a helyszínen belehalt sérüléseibe, míg a kamionban utazó két személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Őket a mentők a Dunaújvárosi kórházba szállították.  

Kettészakadt az autó, a baleset okozója szörnyethalt
Kettészakadt az autó, a baleset okozója szörnyethalt Fotó: Pozsgai Ákos

Kettészakadt az autó a balesetben

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a személyautó kettészakadt, és a motor is kirepült belőle. A karambolban vétlen sóderszállító kamion pedig az árokba, a fák közé hajtott. A baleset pontos kürülményeit a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál fotósa a helyszínen járt, az ott készült képgaléria megtekinthető erre a linkre kattintva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!