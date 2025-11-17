Megrázó fotók és videó a reggeli halálos baleset helyszínéről

Az Origo is megírta, hogy hétfő reggel egy személyautó egy enyhe ívű jobbkanyar után áttért a szemközti sávba az 51-es főút 68-as kilométerénél, Szalkszentmárton és Dunavecse között, majd frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval. A baleset következtében a gépkocsi sofőrje a helyszínen belehalt sérüléseibe, míg a kamionban utazó két személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Őket a mentők a Dunaújvárosi kórházba szállították.

Kettészakadt az autó, a baleset okozója szörnyethalt Fotó: Pozsgai Ákos

Kettészakadt az autó a balesetben

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a személyautó kettészakadt, és a motor is kirepült belőle. A karambolban vétlen sóderszállító kamion pedig az árokba, a fák közé hajtott. A baleset pontos kürülményeit a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság vizsgálja.

