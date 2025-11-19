Halálos baleset a 84-es főúton: frontálisan ütközött egy kocsi egy furgonnal – galéria

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a súlyos baleset november 13-án kora reggel következett be a 84-es főút 42-es kilométerénél. Az eset halálos áldozattal járt: egy férfi életét vesztette, miután az általa vezetett jármű frontálisan összeütközött egy másik személyautóval – írta a Vaol.hu.

Halálos baleset a 84-es főúton

Fotó: Wolf Ferenc

Folyamatban az eljárás a balesettel kapcsolatban

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a tragédia során egy 40 éves férfi személyautóval közlekedett a 84-es főúton Sárvár felől Sümeg irányába. Haladása közben, a 42-es kilométerszelvénynél, eddig tisztázatlan okokból áttért az ellenkező forgalmi sávba, ahol frontálisan összeütközött az 59 éves férfi által vezetett furgonnal.

Sajnos a baleset következtében a személygépkocsi vezetője olyan életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A helyszíni szemle során a rendőrök megállapították, hogy az elhunyt sofőr nem használta a biztonsági övet.

A hatóságok tájékoztatása szerint a baleset pontos körülményeinek feltárása büntetőeljárás keretében történik. A nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem áll módjukban további részleteket közölni.

