Halálos baleset a 84-es főúton: frontálisan ütközött egy kocsi egy furgonnal – galéria

2025. november 19. 17:44
Olvasási idő: 4 perc
A november 13-án a 84-es főúton, Duka térségében történt halálos balesetről újabb információk láttak napvilágot. A friss adatokra való tekintettel várjuk a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményét az ügyben, amely remélhetőleg fényt derít a tragikus kimenetelű baleset pontos körülményeire.
Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a súlyos baleset november 13-án kora reggel következett be a 84-es főút 42-es kilométerénél. Az eset halálos áldozattal járt: egy férfi életét vesztette, miután az általa vezetett jármű frontálisan összeütközött egy másik személyautóval – írta a Vaol.hu.

Halálos baleset a 84-es főúton
Halálos baleset a 84-es főúton
Fotó: Wolf Ferenc

Folyamatban az eljárás a balesettel kapcsolatban

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a tragédia során egy 40 éves férfi személyautóval közlekedett a 84-es főúton Sárvár felől Sümeg irányába. Haladása közben, a 42-es kilométerszelvénynél, eddig tisztázatlan okokból áttért az ellenkező forgalmi sávba, ahol frontálisan összeütközött az 59 éves férfi által vezetett furgonnal.

Sajnos a baleset következtében a személygépkocsi vezetője olyan életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A helyszíni szemle során a rendőrök megállapították, hogy az elhunyt sofőr nem használta a biztonsági övet.

A hatóságok tájékoztatása szerint a baleset pontos körülményeinek feltárása büntetőeljárás keretében történik. A nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem áll módjukban további részleteket közölni.

A balesetről készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.

A közelmúltban egy másik tragikus eset is megrázta az országot: egy fiatalokból álló társaság, akik rendőri intézkedés elől próbáltak menekülni, halálos balesetet szenvedtek. Erről az Origo.hu oldalán olvashatnak bővebben.

 

