Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

baleset áldozat

Kiderült, ki az M43-ason történt halálos baleset két áldozata

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bolgár házaspár eltűnését bejelentő család napokig reménykedett abban, hogy a rokonok előkerülnek, ám a nyomozás tragikus fordulatot vett. A nyomozóknak végül meg kellett erősíteniük: az eltűntként keresett pár egy halálos baleset áldozata lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baleset áldozatm43haláloshalálos balesetbalesetSzeged

A Németországból Bulgáriába Magyarországon át tartó idős bolgár házaspár után nagy erőkkel indult keresés, miután az útjuk félbeszakadt. Sajnos a remények ellenére kiderült, hogy a pár egy tragikus baleset áldozata lett az M43-as autópályán – írta a Délmagyar.hu.

A keresett házaspár az M43-as halálos balesetében hunyt el
A keresett házaspár az M43-as halálos balesetében hunyt el
Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Kiderült, kik a halálos baleset áldozatai

Utoljára néhány nappal korábban adtak magukról életjelet, tartózkodási helyüket a hatóságok Szeged térségében rögzítették. A család kétségbeesve fordult a nyilvánossághoz segítségért, miután telefonon és üzenetben sem tudták elérni eltűnt rokonaikat.

Sajnos a történet szomorú véget ért: a bolgár házaspár meghalt az M43-as autópályán történt balesetben. A kisbusz, amellyel utaztak, egy műszaki hibás jármű hátuljának ütközött. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

A balesetről már korábban is beszámoltunk, a részletekről bővebben az Origo.hu oldalán tájékozódhatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!