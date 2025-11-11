Kiderült, ki az M43-ason történt halálos baleset két áldozata

A Németországból Bulgáriába Magyarországon át tartó idős bolgár házaspár után nagy erőkkel indult keresés, miután az útjuk félbeszakadt. Sajnos a remények ellenére kiderült, hogy a pár egy tragikus baleset áldozata lett az M43-as autópályán – írta a Délmagyar.hu.

A keresett házaspár az M43-as halálos balesetében hunyt el

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Kiderült, kik a halálos baleset áldozatai

Utoljára néhány nappal korábban adtak magukról életjelet, tartózkodási helyüket a hatóságok Szeged térségében rögzítették. A család kétségbeesve fordult a nyilvánossághoz segítségért, miután telefonon és üzenetben sem tudták elérni eltűnt rokonaikat.

Sajnos a történet szomorú véget ért: a bolgár házaspár meghalt az M43-as autópályán történt balesetben. A kisbusz, amellyel utaztak, egy műszaki hibás jármű hátuljának ütközött. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

