Szörnyű tragédia Aszódnál: egy ártatlan utas halt meg a balesetben

Hétfő délelőtt súlyos baleset bénította meg a 3-as főutat Aszód térségében. Két személyautó ütközött össze frontálisan, a csattanás erejétől pedig mindkét jármű utastere gyakorlatilag összeroppant. A két jármű több tíz méterre egymástól állt meg: az egyik 60, a másik körülbelül 70 méterre a baleset helyétől – írta a Nool.hu.

A halálos balesetben a vétlen sofőr utasa vesztette életét

Forrás: MTI

A vétlen autó utasa halt meg a balesetben

Mindkét roncsokba beszorult egy-egy ember, őket a gödöllői és az aszódi hivatásos tűzoltók feszítővágóval tudták csak kiszabadítani. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A vétlen jármű egyik utasán azonban már nem lehetett segíteni – sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a beavatkozás komoly műszaki mentést igényelt. A rendőrség később megerősítette, hogy a tragédiában a vétlen autó utasa vesztette életét.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja. Váraljai Anita sajtóreferens az MTI-nek elmondta, hogy a hatóság szakértők bevonásával igyekszik tisztázni, mi vezetett a halálos karambolhoz.

