Halálos baleset Nyíregyházán: szinte semmi sem maradt az autóból – galéria

Vasárnap délelőtt közlekedési baleset történt Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében, ahol két személyautó ütközött össze – írta a Szon.hu.

Halálos baleset Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Nem tudták megmenteni a baleset egyik sofőrjét

A katasztrófavédelem közlése szerint a baleset helyszínére a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik a járműveket áramtalanították, majd megkezdték a műszaki mentést. A munkálatok idejére az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozást vezettek be.

Az ütközést egy mellékutcából a főútra kihajtó gépjármű okozta. A baleset következtében az autó 70 év körüli sofőrje életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért azonnal mentőhelikoptert riasztottak. Sajnos azonban belehalt súlyos sérüléseibe és az idős férfi életét nem lehetett megmenteni, a baleset halálos kimenetelű lett.

A balesetről készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.

