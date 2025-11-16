Halálos baleset Nyíregyházán: szinte semmi sem maradt az autóból – galéria

Hírlevél

Két személyautó ütközött össze Nyíregyházán, ahova mentőhelikoptert is riasztani kellett. A baleset halálos kimenetelű volt.
Vasárnap délelőtt közlekedési baleset történt Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében, ahol két személyautó ütközött össze – írta a Szon.hu.

Halálos baleset Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Nem tudták megmenteni a baleset egyik sofőrjét

A katasztrófavédelem közlése szerint a baleset helyszínére a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik a járműveket áramtalanították, majd megkezdték a műszaki mentést. A munkálatok idejére az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozást vezettek be.

Az ütközést egy mellékutcából a főútra kihajtó gépjármű okozta. A baleset következtében az autó 70 év körüli sofőrje életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért azonnal mentőhelikoptert riasztottak. Sajnos azonban belehalt súlyos sérüléseibe és az idős férfi életét nem lehetett megmenteni, a baleset halálos kimenetelű lett.

A balesetről készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.

Korábban egy bolgár házaspár szenvedett halálos kimenetelű balesetet az M43-as autópályán. Erről az Origo.hu oldalán olvashatnak bővebben.

 

