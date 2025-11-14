Hároméves kisfiút gázolt el egy autó, a gyermek játék közben szaladt ki az útra

Hírlevél

Súlyos szerencsétlenség történt csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Hodászon. A balesetben egy autó sodort el egy hároméves kisfiút, aki játék közben kiszaladt az útra. Az esethez mentőhelikoptert riasztottak.
Hároméves kisfiút gázolt el egy autó Hodászon csütörtökön. A baleset akkor következett be, amikor gyermek játék közben kiszaladt az útra. A sofőr fékezett és megpróbálta elkormányozni az autót, ám az ütközést nem tudta elkerülni. A jármű ezt követően egy kerítésnek csapódott – adta hírül a Borsonline.hu.

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére: Hodászon egy kisfiút gázolt el egy autó
Fotó: Illusztráció (police.hu)

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A szomszédok azonnal kirohantak a házból a baleset hallatán. A Tények információi szerint a szülők is kirohantak a házból, majd számonkérték a sofőrt. A helyszínre mentőhelikoptert riasztottak, mivel az Országos Mentőszolgálat szerint a kisfiú súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett.

Pénteken az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb balesetéről látott napvilágot egy videó: a felvételen az látszik, ahogy elsodorja a vonat Szentmártonkátán azt az autót, amelyben hat fiatal utazott. Öten a helyszínen szörnyethaltak.

 

