Hároméves kisfiút gázolt el egy autó, a gyermek játék közben szaladt ki az útra

Hároméves kisfiút gázolt el egy autó Hodászon csütörtökön. A baleset akkor következett be, amikor gyermek játék közben kiszaladt az útra. A sofőr fékezett és megpróbálta elkormányozni az autót, ám az ütközést nem tudta elkerülni. A jármű ezt követően egy kerítésnek csapódott – adta hírül a Borsonline.hu.

Fotó: Illusztráció (police.hu)

A szomszédok azonnal kirohantak a házból a baleset hallatán. A Tények információi szerint a szülők is kirohantak a házból, majd számonkérték a sofőrt. A helyszínre mentőhelikoptert riasztottak, mivel az Országos Mentőszolgálat szerint a kisfiú súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett.

