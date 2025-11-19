Vezetői engedély nélkül, ittasan törte rommá a luxusautót egy mérki férfi

Fertőendréden, a Fő utcában történt baleset november 15-én délután 16 óra körül. Egy mérki férfi egy parkoló Volkswagennel próbált tolatni, amikor nekiütközött egy arra közlekedő BMW-nek. A baleset során mindkét jármű jelentős sérüléseket szenvedett, majd a férfi megállás nélkül elhajtott a helyszínről – írta a Kisalföld.hu.

Engedély nélkül vezette más autóját, ittasan okozott balesetet a mérki férfi

Fotó: Shutterstock

Ittas, engedély nélküli sofőr okozta a balesetet

A Soproni Rendőrkapitányság gyorsan beazonosította a fiatal férfit, akit a Malom utcában elfogtak. Az intézkedés során kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta és engedélye nélkül használta, ráadásul a szervezetében alkoholt is kimutattak. További vizsgálatok során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi soha nem szerzett vezetői engedélyt.

A rendőrök az elkövetőt engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették, és a nyomozás során gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele, valamint ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt.

A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az engedély nélküli és ittas vezetés súlyos következményekkel járhat, és minden esetben bűncselekménynek minősül.