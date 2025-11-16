Összeroncsolódott autók, lezárt út: friss képek a balesetről

Hírlevél

Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Vasárnap a gyulai Gyár utca és a Kerecsényi utca kereszteződésében két autó karambolozott. Friss fotók érkeztek a balesetben összeroncsolódott járművekről.
Két személyautó ütközött egymásnak a Gyár utca és a Kerecsényi utca kereszteződésében, Gyulán. A Beol.hu több képet is közölt a baleset helyszínéről.

A balesethez kiérkező gyulai tűzoltók áramtalanították a járműveket
A balesethez kiérkező gyulai tűzoltók áramtalanították a járműveket
Kép forrása: Beol.hu

A mentőket is riasztani kellett a baleset helyszínére

Ketten is könnyű sérüléseket szenvedtek a szerencsétlenségben, őket a mentők a helyszínen ellátták. Az autósok azonban szívhatták a fogukat, az utat ugyanis a baleseti helyszínelés idejére mindkét irányba lezárták.

Októberben Nagyszénás és Kondoros között letért egy autó az útról, és árokba borult. Az édesanya és lánya megsérültek a balesetben.

 

