Összeroncsolódott autók, lezárt út: friss képek a balesetről

Vasárnap a gyulai Gyár utca és a Kerecsényi utca kereszteződésében két autó karambolozott. Friss fotók érkeztek a balesetben összeroncsolódott járművekről.
Két személyautó ütközött egymásnak a Gyár utca és a Kerecsényi utca kereszteződésében, Gyulán. A Beol.hu több képet is közölt a baleset helyszínéről.
A mentőket is riasztani kellett a baleset helyszínére
Ketten is könnyű sérüléseket szenvedtek a szerencsétlenségben, őket a mentők a helyszínen ellátták. Az autósok azonban szívhatták a fogukat, az utat ugyanis a baleseti helyszínelés idejére mindkét irányba lezárták.
