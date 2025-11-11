Hírlevél

baleset

Tízen érintettek a súlyos balesetben, ketten a roncsokba szorultak

Személyautó és kisbusz karambolozott a 4-es főúton. A kedd hajnalban történt baleset során két ember a roncsokba szorult .
Súlyos baleset történt kedd hajnalban Püspökladány és Karcag között – írta meg a Haon.hu a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján. Egy személyautó és egy trélert vontató kisbusz ütközött frontálisan a 4-es főút 173-as kilométerszelvényénél. 

Súlyos baleset a 4-es főúton
Súlyos baleset a 4-es főúton – többen a roncsokba szorultak
Fotó:  Illusztráció / Napló-archív

A gépkocsi sofőrje, valamint a kisbusz kilenc utasának egyike az összetört járművekbe szorult, őket a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsokból. A hatóságok teljes útlezárás mellett végzik a helyszínelési munkálatokat.

