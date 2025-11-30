Autóval csavarodtak a fára – anyuka és kisgyermeke is megsérült

Kiskunfélegyháza térségében, az 5-ös főúton történt balesetben hárman sérültek meg hétfőn délelőtt. Egy személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott – írta a Délmagyar.hu.

A balesetben hárman sérültek

Fotó: Donka Ferenc

Egy anya és kisgyermeke sérült meg a balesetben

A rendőrségi jelentés szerint a kisteherautó Kecskemét felé haladt, amikor a vezetője egy mellékútra szeretett volna lekanyarodni. A mögötte érkező személyautó sofőrje a manővert későn észlelte, és bár megpróbálta kikerülni a kisteherautót, a járművek így is összeütköztek.

Az ütközés következtében a kisteherautó az árokba borult, míg a személyautó a fák közé sodródott.

A mentők a személyautóban utazó anyukát és kiskorú gyermekét, valamint a kisteherautó vezetőjét kórházba szállították. A helyszínre érkező tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A rendőrség a helyszíni szemle és a mentés idejére forgalomkorlátozást vezetett be az 5-ös főút érintett szakaszán.

A helyszínen készült fotók IDE kattintva megtekinthetők.

