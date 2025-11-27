Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Olvasta?

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

baleset

Hihetetlen pozícióban ért talajt a kocsi, miután kivitte a betonoszlopot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök hajnalban nem mindennapi esethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait Nógrádban. Keszeg településén csapódott árokba egy személygépkocsi, ami betonoszlopnak ütközött, majd lehetetlen szögben állt meg az út szélén. A baleset utáni mentést követően három embert kellett kórházba szállítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetkatasztrófavédelemNógrádbetonoszlopároksérülésmentő

A nógrádi településen soha nem látott baleset történt, amelyben három ember sérült meg, őket kórházba szállították. A helyszíni fotókon jól látható, hogy a jármű árokba csapódott, kidöntött egy betonoszlopot, majd a fizika törvényeit meghazudtolva a feje tetejére borulva állt meg – írta a Nool.hu.

Nem mindennapi baleset szemtanúi voltak a Nógrádiak
Nem mindennapi baleset szemtanúi voltak a nógrádiak
Fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fizikai képtelenségnek számít a baleset

A gépjármű elhagyta az úttestet, áthajtott nagy sebességgel a járdára, majd a beton villanyoszlopnak csapódott és kidöntötte azt a keszegi Dózsa György úton. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője, Kapás Márton számolt be az esetről, aki szerint a baleset mentésében részt vettek a berceli hivatásos tűzoltók is, akik biztosították a helyszínt.

Az autóban hárman ültek, őket mentővel kórházba szállították és könnyebb sérüléseiket ellátták.

A napokban történt aszódi karambol kapcsán is derültek ki újabb részletek, az esetről készült videófelvételen jól látható a pillanat, amikor a járművek egymásnap csapódtak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!