Hihetetlen pozícióban ért talajt a kocsi, miután kivitte a betonoszlopot

A nógrádi településen soha nem látott baleset történt, amelyben három ember sérült meg, őket kórházba szállították. A helyszíni fotókon jól látható, hogy a jármű árokba csapódott, kidöntött egy betonoszlopot, majd a fizika törvényeit meghazudtolva a feje tetejére borulva állt meg – írta a Nool.hu.

Nem mindennapi baleset szemtanúi voltak a nógrádiak

Fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fizikai képtelenségnek számít a baleset

A gépjármű elhagyta az úttestet, áthajtott nagy sebességgel a járdára, majd a beton villanyoszlopnak csapódott és kidöntötte azt a keszegi Dózsa György úton. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője, Kapás Márton számolt be az esetről, aki szerint a baleset mentésében részt vettek a berceli hivatásos tűzoltók is, akik biztosították a helyszínt.

Az autóban hárman ültek, őket mentővel kórházba szállították és könnyebb sérüléseiket ellátták.

