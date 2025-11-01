Hírlevél

Rendkívüli

Putyin váratlan háborús kérést kapott, az Egyesült Államok a célpont

Sport

Gyászol a világ, szörnyű hírt jelentett be a PL-csapat: meghalt a legendás sztárfocista

vonatforgalom

Vonat sodort el egy autót, leállt a vonatforgalom

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Átmenetelig Pestszentlőrinc és Vecsés között a vonatok egyik vágányon sem közlekednek egy szerencsétlenség miatt. A baleset a Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonattal történt, ami Ferihegy után egy személyautóval ütközött.
vonatforgalomVecsésbalesetezettCívis InterRégióPestszentlőrincKőbánya-KispestCegléd

Átmenetileg egyik vágányon sincs vonatforgalom  Pestszentlőrinc-Vecsés között. A Nyugati Pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat (2630) balesetezett egy autóval - írta meg a Baon.hu.

30 -60 perccel hosszabb eljutási idővel szükséges számolni a baleseti helyszínelés miatt a Budapest – Cegléd – Szolnok vonalon
30 -60 perccel hosszabb eljutási idővel szükséges számolni a baleseti helyszínelés miatt a Budapest – Cegléd – Szolnok vonalon
Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

A baleset következtében új forgalmi rend lépett életbe

Nem közlekednek a vonatok Kőbánya-Kispest – Vecsés között, az érintett szakaszon pótlóbuszokat tudnak igénybe venni az utasok. Vecsés-Cegléd között minden megállónál, akadálymentesen megállnak a Z50-es vonatok. Csak Monor – Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek a  Cívis InterRégió vonatok, és a Cegléd-Szeged vonalon közlekednek A Napfény InterCity vonatok.

Szeptemberben Vác és Berkenye között kisiklott egy vonat, egy ember megsérült. A forgalmat pótlóbuszok szállították, ami jelentősen megnövelte az utazási időt.

 

