Vonat sodort el egy autót, leállt a vonatforgalom

Átmenetileg egyik vágányon sincs vonatforgalom Pestszentlőrinc-Vecsés között. A Nyugati Pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat (2630) balesetezett egy autóval - írta meg a Baon.hu.

30 -60 perccel hosszabb eljutási idővel szükséges számolni a baleseti helyszínelés miatt a Budapest – Cegléd – Szolnok vonalon

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

A baleset következtében új forgalmi rend lépett életbe

Nem közlekednek a vonatok Kőbánya-Kispest – Vecsés között, az érintett szakaszon pótlóbuszokat tudnak igénybe venni az utasok. Vecsés-Cegléd között minden megállónál, akadálymentesen megállnak a Z50-es vonatok. Csak Monor – Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek a Cívis InterRégió vonatok, és a Cegléd-Szeged vonalon közlekednek A Napfény InterCity vonatok.

Szeptemberben Vác és Berkenye között kisiklott egy vonat, egy ember megsérült. A forgalmat pótlóbuszok szállították, ami jelentősen megnövelte az utazási időt.