Ezért nem tud haladni az autópályán

Tömegkarambol lassította a forgalmat szombat délelőtt az M1-es autópályán. A baleset Mosonmagyaróvár térségében történt – számolt be róla a Kisalföld.hu.

Baleset miatt lassult be az M1-es forgalma

Fotó: Nool.hu

A balesetben nem sérült senki

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Mosonmagyaróvár közelében, a 157-es és 158-as kilométerszelvény között. A helyszínre a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, nem kellett kórházba szállítani senkit.

Péntek este négy autó karambolozott Nyíregyházán, a Vasgyár utcában. Az ütközés következtében az egyik jármű felborult, a baleset pedig az esti csúcsban komoly torlódást okozott a város egyik legforgalmasabb útszakaszán. Részletek az Origo.hu oldalán.