Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Újratervezés: hármas karambol az M3-ason, tíz kilométeres a torlódás

1 órája
Hármas karambol lassítja a forgalmat az M3-as autópályán. A baleset miatt immár 10 kilométeres a torlódás.
Az autópályák amúgy is telítettek november elsején, ám szombat délre több autóút esetében a balesetek miatt további menetidő-növekedéssel kell számolni. Az M3-as autópálya ezek közül is kirívó: immár 10 kilométeres a torlódás írja a Nool.hu.

Baleset lassítja a forgalmat az M3-ason, ahol immár 10 kilométeres a torlódás
Fotó: Nool.hu

Súlyos baleset lassítja a forgalmat az M3-ason

Az M3-ason hármas karambol történt az autópálya 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A helyszínen tűzoltók dolgoznak, csupán a leállósávban halad a forgalom. Az autópálya-kezelő szerint a torlódás immár 10 kilométeres. 

Aki teheti, a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat vagy kerüljön az alsóbbrendű utakon, a Gödöllő - Valkó - Tura - Hatvan útvonalon keresztül.

Szombaton azok sem jártak sokkal jobban, akik a tömegközlekedést választották: Pestszentlőrinc és Vecsés között egy személyszállító vonat elsodort egy autót, ezért teljesen állt a vonatforgalom az érintett szakaszon. Az utasok pótlóbuszokkal tudtak továbbmenni.

 

