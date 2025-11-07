A tetején landolt egy autó a négyeskarambol következtében, káosz a főútvonalon

Nyíregyházán, a Vasgyár utcában négy személyautó karambolozott, az ütközés erejétől az egyik jármű fel is borult. A balesetnek összesen öt érintettje van.
Négy személyautó csapódott egymásnak Nyíregyházán, a Vasgyár utcában. Az egyik jármű tetejére borult az ütközés erejétől, öten érintettek a balesetben – írta meg a Szon.hu, amely további képeket is közzétett a balesetről.
A balesetet érintő szakaszt le kellett zárni
Átmenetileg lezárták a Vasgyár utca érintett szakaszát. A nyíregyházi tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket.
Októberben, Budapesten a Puskás Ferenc Stadionnál rendőrautó ütközött egy luxus BMW-vel. A járművek összetörtek, hatalmas az anyagi kár.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!