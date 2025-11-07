A tetején landolt egy autó a négyeskarambol következtében, káosz a főútvonalon

Négy személyautó csapódott egymásnak Nyíregyházán, a Vasgyár utcában. Az egyik jármű tetejére borult az ütközés erejétől, öten érintettek a balesetben – írta meg a Szon.hu, amely további képeket is közzétett a balesetről.

A baleset helyszínére riasztani kellett a mentőket

Kép forrása: Sipeki Péter

A balesetet érintő szakaszt le kellett zárni

Átmenetileg lezárták a Vasgyár utca érintett szakaszát. A nyíregyházi tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket.

