Rendkívüli

Az osztrák autó letarolta a magyar járművet – mentőhelikopter érkezett a helyszínre

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szörnyű szerencsétlenség történt a Bács-Kiskun vármegyei Homokmégyen kedd délelőtt, az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél. A balesetben egy magyar és egy osztrák rendszámú gépjármű karambolozott, majd az árokban kötöttek ki. Több sérült is van.
Megrázó baleset történt kedd délelőtt Homokmégyen az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél. Autó és kisbusz csattant egymásnak, az ütközésnek akkora ereje volt, hogy mindkét jármű az árokban landolt. A balesetnek több sérültje is van írta meg a Baon.hu, amely képgalériát is közzétett a helyszínről.

A baleset az elsőbbségadás elmulasztása miatt következett be
Kép forrása: Pozsgai Ákos, Baon.hu.

A kereszteződéshez Kalocsa felől érkezett az egyik gépjármű, amikor a hozzá képest bal oldalról érkező osztrák rendszámú autó elsőbbségadás nélkül hajtott bele a kereszteződésbe, és oldalról a védett úton érkező autónak ütközött. Mindkét jármű az árokban kötött ki, az egyik oldalra borulva állt meg alig néhány centire egy ház kerítésétől.

Több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

A balesetnek összesen négy sérültje van, három személyt a kalocsai kórházba szállítottak, egy ember azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert riasztottak.

Még mindig érvényben van a félpályás útlezárás, rendőrök irányítják a forgalmat a helyszínelés, műszaki mentés idejére. A Kalocsai Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Nehezen indult a hét tegnap Debrecenben, autó ütközött busszal. A forgalom aznap nehézkesen haladt, sajnos személyi sérülés is történt.

 

