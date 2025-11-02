Hírlevél

baleset

Öten utaztak az autóban, ami traktorral ütközött

Október 1-én este, Debrecen közelében a 48-as főúton autó karambolozott traktorral. A balesetben hatan sérültek meg, köztük öt ember kórházba szállítottak.
Debrecen közelében a 48-as főúton autó ütközött traktorral október 1-én este. Többen is érintettek a balesetben írta meg a Haon.hu.

Kép forrása:: Facebook/Haláp és Nagycsere Polgárőrség

Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett halálos áldozata a balesetnek

A Haon.hu képgalériát is közzétett a szerencsétlenség helyszínéről. A felvételeken jól látszik, hogy a balesetező autó totálkárosra tört, a motortér gyakorlatilag kettényílt, a traktor pedig az árokban landolt. Kisebb csoda, hogy az ütközés következtében senki sem vesztette életét. A szerencsétlenségben hatan sérültek meg, közülük öt embert kellett kórházba szállítania a mentősöknek. 

