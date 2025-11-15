Szentmártonkátai vonatbaleset: így van most a vonatvezető, üzent a szerencsétlenség túlélője

Iszonyú tragédia történt november 4-én Szentmártonkátán: egy férfi a sínekre hajtott autójával a tilos jelzés ellenére. Pechjére pont akkor érkezett a vonat, ami oldalba kapta a járművet és majdnem 500 méteren át tolta maga előtt. Az autóban hatan tartózkodtak, közülük csak a 18 éves Viktória maradt életben, öt társa a helyszínen szörnyethalt a baleset nyomán. A lány most a közösségi médiában üzent elhunyt fivérének– írta meg a Szoljon.hu.

A baleset a személyautó sofőrjének hibájából történt, akinek még jogosítványa sem volt, és figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést

Fotó: Unsplash, illusztráció

A baleset helyszínén az elmúlt két hétben egyre több mécses és koszorú árulkodik a tragédiáról.

Viktória nemrég szerzett tudomást arról, hogy a balesetet szenvedő 17 éves öccse szörnyethalt a helyszínen

A testvérpár édesanyja korábban azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy amikor a lánya felébredt az altatásból még nem tájékoztatták a történtekről, öccse halála is titokban maradt. Az anyuka közlése alapján a 18 éves lány egyre jobban van. Egy közös fotót osztott meg Viktória kisöccsével. A nővér sorai alatt búcsúznak a fiatal fiútól.

A szentmártonkátai vonatbaleset a mozdonyvezetőt is nagyon megérintette

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke, Barsi Balázs is nyilatkozott az ügyben. Mint mondta, a vonat vezetőjét annyira megrázták a történtek, hogy azóta sem dolgozik. A mozdonyvezetőnek sajnos már nem ez volt ez első tragikus balesete, ami nem csoda, tekintve, hogy harminc éve van a pályán. A MÁV a hasonló esetek után a munkavállalóinak rehabilitációs szabadságot biztosít, pszichológiai segítséggel. Így a mozdonyvezetőnek nem kellett egyből visszatérnie a munkába, táppénzen van. A szörnyű balesetről pénteken videót tett közzé a rendőrség.