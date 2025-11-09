Zebrán ütötték el anyát és kislányát Szolnokon

Szombaton késő délelőtt két embert gázolt el egy autós a szolnoki Várkonyi téri gyalogátkelőnél. A balesetben anya és lánya sérült – számolt be róla a Szoljon.hu.

A szolnoki balesetben egy anya és 10 év körüli kislánya sérült

Fotó: Mészáros János

Súlyos sérüléseket szenvedtek a balesetben

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna a helyi újságíróknak azt mondta, a balesetnek egy 30 év körüli nő és a körülbelül 10 éves gyermeke az áldozata. Mindkettőjüket súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete közölte, az eset körülményeiről később adnak bővebb információt.

Egy szarvasi férfi tavaly augusztusban dührohamot kapott, majd kétszer is szándékosan nekihajtott volt élettársa autójának Orosházán. Az ügyészség közúti veszélyeztetés és rongálás miatt emelt vádat ellene. Részletek az Origo.hu oldalán.