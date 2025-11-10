Szüleit vesztette el az újszilvási tragédia egyetlen túlélője

Vasárnap éjjel az Újszilvás és Tápiógyörgye közötti 3121-es úton két életet követelő közúti tragédia történt, amikor fának csapódott egy autó. A balesetben érintett járműben egy háromtagú család utazott, a szülők életét nem tudták megmenteni. A harmadik utast a nagykátai hivatásos és a tápiógyörgyei önkéntes tűzoltók szabadították ki a szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott gépkocsiból.

A két szülő vesztette életét az újszilvási balesetben

Fotó: Donka Ferenc/MTI

Csak a gyerek élte túl a balesetet

A Szoljon.hu megtudta, hogy az autóban két 55 éves tápiógyörgyei felnőtt utazott, ők a helyszínen életüket vesztették. A harmadik utas az áldozatok gyermeke volt, akinek az életéért a mentők sikeresen harcoltak, egyelőre életben van.

Az Újszilvás és Tápiógyörgye között bekövetkezett szörnyű baleset csupán néhány kilométerre van a november 4-ei, öt fiatal életét követelő szentmártonkátai vonatbaleset helyszínétől. Vasárnap az Origo is megírta, hogy már magához tért és hazamenne a kórházból a szentmártonkátai tragédia egyetlen túlélője. Az áldozatoknak pedig közös temetése lehet, hiszen mindannyian a községben laktak.