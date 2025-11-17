Hírlevél

Rendkívüli

tömegbaleset

Tömegbaleset Nyíregyházán: hat autó ment egymásba, sérült is van

Újabb tömegkarambol történt hétfőn délután Nyíregyházán, a Debreceni út kivezető szakaszán, ahol hat személyautó ütközött össze. A délutáni csúcsban történt súlyos baleset egyik sérültjét a mentők kórházba szállították.
Egy autó idézte elő a tömegkarambolt Nyíregyházán, amikor egymásra lökte az előtte haladó öt járművet. A városgondnok tájékoztatása szerint a súlyos baleset következtében az egyik vétlen autóban megsérült egy ember, akit a mentők kórházba szállítottak – írta a Szon.hu.

Tömegbaleset a délutáni csúcsban
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Képeken a baleset

A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Miközben ma Nyíregyházán tömegbaleset okozott fennforgást, addig a családok a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének temetésén gyászoltak.

 

