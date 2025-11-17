Tömegbaleset Nyíregyházán: hat autó ment egymásba, sérült is van

Egy autó idézte elő a tömegkarambolt Nyíregyházán, amikor egymásra lökte az előtte haladó öt járművet. A városgondnok tájékoztatása szerint a súlyos baleset következtében az egyik vétlen autóban megsérült egy ember, akit a mentők kórházba szállítottak – írta a Szon.hu.

Tömegbaleset a délutáni csúcsban

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Képeken a baleset

Miközben ma Nyíregyházán tömegbaleset okozott fennforgást, addig a családok a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének temetésén gyászoltak.