Tömegbaleset Nyíregyházán: hat autó ment egymásba, sérült is van

Újabb tömegkarambol történt hétfőn délután Nyíregyházán, a Debreceni út kivezető szakaszán, ahol hat személyautó ütközött össze. A délutáni csúcsban történt súlyos baleset egyik sérültjét a mentők kórházba szállították.
Egy autó idézte elő a tömegkarambolt Nyíregyházán, amikor egymásra lökte az előtte haladó öt járművet. A városgondnok tájékoztatása szerint a súlyos baleset következtében az egyik vétlen autóban megsérült egy ember, akit a mentők kórházba szállítottak – írta a Szon.hu.
Képeken a baleset
Miközben ma Nyíregyházán tömegbaleset okozott fennforgást, addig a családok a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének temetésén gyászoltak.
