Szörnyen indult a nap az M1-esen

Nem indult jól a vasárnap reggel az autópályán közlekedőknek. Egy kisbusz felborult és szalagkorlátnak csapódott. A baleset az M1-es autópálya bőnyi térségében, a 10-es és 108-as kilométerek között történt – írta a Kemma.hu.

Súlyos baleset Bőnynél: daru kellett a leemeléshez

Fotó: Nagy Balázs

Darut is be kellett vetni a balesetnél

A helyszínre a győri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet, majd daru segítségével emelték le a szalagkorlátról. A mentők is a helyszínre érkeztek, hogy ellássák az esetleges sérülteket – közölte az Országos Katasztrófavédelem.

A 108-as kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a forgalom jelenleg csak a külső sávon halad. Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os km-től az M0-sig terelésre kell számítani. A csomópontoknál lassabb haladásra kell készülni, de az átterelt belső sávban a forgalom zökkenőmentes.

Eközben Hegyeshalom és Győr között aszfaltozási munkákat végeznek a 143-as és 135-ös km közötti szakaszon. A munkálatok miatt a Lébény csomópont a Budapest felé vezető oldalon lezárt. A felhajtáshoz Mosonmagyaróvár felé, a lehajtáshoz az M85-ös csomópont felé kell kerülni.

