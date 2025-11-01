Szörnyű tragédia: kisteherautó elé lépett az áldozat

November 1-én kora reggel tragikus szerencsétlenség történt Rákóczifalván a 442-es úton. Egy nő halt meg a halálos balesetben.
Vérfagyasztó tragédiával kezdődött a november. Reggel 5.47-kor halálos baleset történt Rákóczifalván a 442-es úton, egy nő a helyszínen belehalt a sérüléseibe – írta meg a Szoljon.hu.
A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja
A nőt elgázoló monori férfi Szolnok irányából közlekedett kisteherautójával Rákóczifalva felé. Vele egy irányba haladt az áldozat, akit elgázolt. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Halálos vonatgázolás történt október 31-én Debrecenben. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.
