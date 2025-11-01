Szörnyű tragédia: kisteherautó elé lépett az áldozat

Vérfagyasztó tragédiával kezdődött a november. Reggel 5.47-kor halálos baleset történt Rákóczifalván a 442-es úton, egy nő a helyszínen belehalt a sérüléseibe – írta meg a Szoljon.hu.

A baleset áldozata egy 40 éves nő volt

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja

A nőt elgázoló monori férfi Szolnok irányából közlekedett kisteherautójával Rákóczifalva felé. Vele egy irányba haladt az áldozat, akit elgázolt. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni.

