Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az új titkos amerikai csodafegyver, ez mindent megváltoztat

Hihetetlen

T. Danny teljesen szétcsúszott, már a rendőrség is gyanúsítja

kistehergépkocsi

Szörnyű tragédia: kisteherautó elé lépett az áldozat

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
November 1-én kora reggel tragikus szerencsétlenség történt Rákóczifalván a 442-es úton. Egy nő halt meg a halálos balesetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kistehergépkocsiRákóczifalvánáldozatbalesetbüntetőeljárástragédia

Vérfagyasztó tragédiával kezdődött a november. Reggel 5.47-kor halálos baleset történt Rákóczifalván a 442-es úton, egy nő a helyszínen belehalt a sérüléseibe – írta meg a Szoljon.hu.

A baleset áldozata, egy 40 éves nő volt, aki már a helyszínen életét veszítette
A baleset áldozata egy 40 éves nő volt
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja

A nőt elgázoló monori férfi Szolnok irányából közlekedett kisteherautójával Rákóczifalva felé. Vele egy irányba haladt az áldozat, akit elgázolt. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni.

Halálos vonatgázolás történt október 31-én Debrecenben. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!