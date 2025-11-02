Vérzéses sokkot kapott a sofőr, aki felborult egy traktorral az erdőben

Három férfi fakitermeléshez készülődött 2021. május 21-én reggel egy Nemeshetéshez közeli erdőben. Később a közös munkavégzés szörnyű tragédiába torkolt, traktorbaleset történt. Ha a szerencsétlenül járt sofőrhöz időben riasztják a mentőket, akkor talán elkerülhető lett volna a legrosszabb kimenetel, ám nem így történt. Az ügyben november 4-én perbeszédek és ítélet várható a Zalaegerszegi Járásbíróságon – írta meg a Zaol.hu.

A tragikus balesetet egy rosszul bevett kanyar okozta

Fotó: Karnok Csaba ( Illusztráció)

Kezdetben a három férfi együtt felmérte a munkaterületet, majd a sértett egy erdészeti traktort vezetve visszaindult a település felé. A sáros erdei út erősen lejtős, kacskaringós volt. A sofőr figyelmetlenségből sodródhatott le az egyik jobbra ívelő kanyarban a baloldali felázott rézsűre. Az erdészeti traktor letért az útról, a 17 méter magas partoldalon lebucskázott, majd lezuhant a falu egyik aszfaltozott utcájára. A munkagép többször átfordult, ennek következtében a gép fém részeihez csapódott a sofőr feje, aki vélhetően kiesehetett a vezetőfülkéből is.

A baleset okozta tragédia megelőzhető lett volna

A férfi társai meghallották a fülsüketítő robajt, ezért a traktorhoz siettek. A munkagépet jobb oldalára fordulva, a balesetet szenvedett társukat pedig amellett fekve találták meg. Észrevették a sofőr fején lévő vérző sebet, valamint azt is, hogy képtelen felállni.

A férfi alkoholt és cigarettát kért, úgy tűnt, nem sérült meg komolyabban. Ezért a társai elsőként a munkáltatójukat értesítették, majd beültették egy autóba a sérült munkást és tovább vitték. Hamarosan megérkezett a főnökük, aki gondoskodott a munkagép talpra állításáról és az útszakasz megtisztításáról. A vérző sofőr állapotával csak ezután kezdtek foglalkozni.

A férfi ekkor már fájlalta a csípőjét, újból alkoholt kért, majd nemsokára rosszul lett és elvesztette az eszméletét. A baleset bekövetkezte után két és fél órával értesítették csak a mentősöket, de a munkáson ekkor már nem lehetett segíteni: több helyen is eltört a medencéje és bordái, tüdője megzúzódott, vérzéses sokk lépett fel.