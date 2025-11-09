Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egészen elképesztő, amit a NATO-főtitkár Putyinról mondott – mutatjuk!

Hihetetlen!

Már tudják, mi okozta a louisville-i légi katasztrófát – mutatjuk!

súlyos baleset

Hatalmas vértócsa a padlón, súlyos baleset a Fórumban

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ember kiömlött vére borította a padlót a debreceni Fórum bevásárlóközpontban. A szombat délutáni súlyos balesetben egy férfi zuhant le a lépcsőről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
súlyos balesetintenzív osztályvértócsaszombatlezuhantbevásárlóközpontkoponyasérülésmentőműtétlépcső

A debreceni Fórum bevásárlóközpontban nagy riadalmat okozott a szombat késő délutáni szerencsétlenség, amely után hatalmas vértócsa borította be a padlózatot. A súlyos balesetben egy 60 év körüli férfi lezuhant a lépcsőről, és olyan komoly sérüléseket szenvedett el, hogy riasztani kellett a mentőket – írja a Haon.hu.

baleset
Súlyos baleset történt a debreceni Fórum bevásárlóközpontban, egy férfi lezuhant a lépcsőről 
Fotó:  Debrecenben Hallottam/Facebook/Haon.hu

Súlyos baleset a Fórumban

Ahogy azt a hírportál megtudta, a sérült férfit koponyasérüléssel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Ortopédiai és Traumatológiai Klinikájára, ahol még aznap megműtötték.

Információik szerint a műtést sikeres volt, a férfi állapota stabil, jelenleg az intenzív osztályon kezelik.

Vasárnap reggel hatalmas baleset lassította az M1-es autópálya forgalmát: egy kisbusz szalagkorlátnak ütközött Bőnynél, ami miatt mindkét oldalon hosszabb ideig forgalomkorlátozást vezettek be. A baleset részleteit az Origo is megírta, ide kattintva el tudja olvasni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!