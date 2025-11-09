Hatalmas vértócsa a padlón, súlyos baleset a Fórumban

A debreceni Fórum bevásárlóközpontban nagy riadalmat okozott a szombat késő délutáni szerencsétlenség, amely után hatalmas vértócsa borította be a padlózatot. A súlyos balesetben egy 60 év körüli férfi lezuhant a lépcsőről, és olyan komoly sérüléseket szenvedett el, hogy riasztani kellett a mentőket – írja a Haon.hu.

Fotó: Debrecenben Hallottam/Facebook/Haon.hu

Súlyos baleset a Fórumban

Ahogy azt a hírportál megtudta, a sérült férfit koponyasérüléssel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Ortopédiai és Traumatológiai Klinikájára, ahol még aznap megműtötték.

Információik szerint a műtést sikeres volt, a férfi állapota stabil, jelenleg az intenzív osztályon kezelik.

