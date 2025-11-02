Friss képek jöttek a brutális debreceni balesetről, amiben gyerekek sérültek meg

Karambolt történt a 48-as főúton Mindenszentek napján. A balesetben egy autó totálkárosra tört, amikor ütközött egy traktorral. Mutatjuk a képeket.
Szombat kora este baleset történt Debrecen közelében, egy autó és egy traktor ütközött – számolt be róla a Haon.hu.
Traktorral ütköztek a balesetben
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket, miközben az Országos Mentőszolgálat több mentőegységet is a helyszínre riasztott.
Öt embert, köztük három gyereket könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.
A baleset ideiglenesen akadályozta a forgalmat. A helyszínen készült fotókon jól látszik, hogy a balesetet szenvedett autó totálkárosra tört, a motortér szinte teljesen kettényílt, míg a traktor az árokban kötött ki. Még több képet láthat, ha ide kattint.
