Friss képek jöttek a brutális debreceni balesetről, amiben gyerekek sérültek meg

Karambolt történt a 48-as főúton Mindenszentek napján. A balesetben egy autó totálkárosra tört, amikor ütközött egy traktorral. Mutatjuk a képeket.
Debrecentotálkártraktorgyermekbalesetütközés

Szombat kora este baleset történt Debrecen közelében, egy autó és egy traktor ütközött – számolt be róla a Haon.hu.

Személyautó és traktor ütközött a balesetben.
Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Traktorral ütköztek a balesetben

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket, miközben az Országos Mentőszolgálat több mentőegységet is a helyszínre riasztott. 

Öt embert, köztük három gyereket könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.

A baleset ideiglenesen akadályozta a forgalmat. A helyszínen készült fotókon jól látszik, hogy a balesetet szenvedett autó totálkárosra tört, a motortér szinte teljesen kettényílt, míg a traktor az árokban kötött ki. Még több képet láthat, ha ide kattint.

 

