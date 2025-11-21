Elképesztő biciklis baleset: kerékpárral gázoltak halálra egy férfit

Tavaly októberben egy 71 éves békéscsabai nő a Lencsési úton áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba figyelmetlenségből, ami még útburkolati jelekkel is jelölve volt. A vádlott egy Pietro előtt haladt, amikor a gyalog-kerékpárúti járókelők számára kijelölt helyen a zebra felé tartott egy gyalogos. A nő elütötte a 84 éves férfit, ezzel halálos balesetet okozva. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy október 30-án elhunyt –írta meg a Beol.hu.

A halálos baleset kellő figyelemmel megelőzhető lett volna

Kép forrása: Pixabay, illusztráció

A baleset végzetes kimenetelében közrejátszott a sértett életkora, és idült betegségei is

A 84 éves férfi olyan súlyos sérülést szenvedett az ütközés miatt, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Ezt követően, körülbelül két héttel baleset után tragédia történt, az áldozat életét veszítette. A vádhatóság megállapítása szerint közvetetett ok-okozati összefüggés áll fenn az elszenvedett sérülések és az idős férfi halála között, mivel az idős sértett halálhoz vezető folyamatát a kerékpár baleset, valamint az ennek során elszenvedett sérülések indították el. Halálában azonban az életkora, és idült betegségei is közre játszottak.

Vádat emelt az ügyészség a 71 éves kerékpáros nő ellen

A vádlott megszegte a KRESZ szabályait, figyelmen kívül hagyta, hogy a menetirány szerinti jobb oldalon, és a közlekedési viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kellett volna közlekednie – emelték ki a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében. A kerékpárossal szemben halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emeltek vádat a Gyulai Járási Ügyészségen, a vádlott felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat.

Szeptemberben tragikus biciklibaleset történt Zalaegerszegen. A kerékpáros már a helyszínen elhunyt.