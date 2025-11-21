Balesetet szenvedett egy híres magyar színész – videó

A 76 éves Reviczky Gábornak, a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színművésznek, a „Nemzet Művészének" az elmúlt években komoly egészségügyi kihívásokkal kellett szembenéznie. A nagy színész legyőzte a rákot, augusztusban pedig egy sikeres szívműtéten esett át, pacemakert kapott. Sem ebben az időszakban, sem akkor, amikor kemoterápiás kezelésekre járt, nem hagyott fel a munkával. Azóta is minden este kiáll a világot jelentő deszkákra. Még azután is elment a színházba, hogy baleset érte – írta meg a Bors.

Reviczky Gábort baleset érte

Fotó: Viszló Balázs/MW

Így történt a baleset

Egy hosszú munkanap után, akkor érte baj Reviczky Gábort, amikor hazaért.

Forgatni mentem. Nagyon korán, 3:20-kor keltem. Bár oda kocsival vittek, este előadásom is volt a színházban, oda viszont már saját autóval mentem. Amikor hazaértem, ki akartam szállni, és nem tűnt fel, hogy nem engedelmeskednek a lábaim. Kizuhantam a kocsiból, térdre. Nagy nehezen felálltam, de minden energiám feletti erőre és akaraterőre volt szükségem hozzá. Végül nagy nehezen feltápászkodtam. Akkor láttam, hogy tiszta seb voltam, tiszta vér. Az aszfalton a kavicsok is mind bementek a bőrömbe"

– idézte fel a történteket a színművész a TV2 stábjának, hozzátéve: olyan késő volt, hogy mentőt már nem hívtak, de a felesége megtette, amit tudott.

Fertőtlenítette a sebet, aztán kaptam infúziót. Akkor jobban lettem. Hál’ Istennek nem tört, de ekkora eséstől ripityára törhetett volna a térdkalácsom”

– tette hozzá a nagy színész, majd kijelentette, csak azt sajnálja, hogy a forgatás utáni stábbulit ki kellett hagynia.

A színpadi munkát viszont még ezután sem hagyta ki annak ellenére, hogy a baleset óta minden előadás komoly belső csata számára. A fájdalom miatt nyűgnek érzi az előadásokat, de végül gyógyszerként hat rá az, amit a tisztelt nagyérdeműtől kap.

Amióta ez megtörtént, nagyon nagy akaraterőre van szükségem, hogy elmenjek előadást játszani. Ilyenkor az ad erőt, hogy állva tapsolnak a végén, ez a legnagyobb segítség, hogy tovább csináljam. A színpad gyógyszer. Nem csak nézőnek, színésznek is. Legalább arra az időre el tudom felejteni az összes nyavalyámat"

– zárja gondolatait a Kossuth-díjas művész.