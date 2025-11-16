Vonatgázolás vasárnap este: ezeken a vonalakon a késésre lehet számítani

A Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged, továbbá a Budapest–Lajosmizse vasútvonalon jelentős fennakadásokra kell számítania az utazóknak. A vasárnap esti vonatok baleseti helyszínelés miatt késnek – írta meg a Baon.hu.

A MÁV tájékoztatása alapján baleset miatt a járművek minimum 10-20 perces késéssel közlekednek

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Gázolás történt, bizonyos esetekben a menetidő akár 20-30 perccel is meghosszabbodhat, illetve több járat csak rövidebb szakaszon jár.

Az érintett szakaszon a baleseti helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon közlekednek a vonatok

A Nyugati Pályaudvarról Monorra 18:35-kor elindult S50-es vonat (2728) Kőbánya-Teher állomásánál elgázolt egy embert. Várhatóan késő éjszakáig fog tartani a baleseti helyszínelés. A Katasztrófavédelem munkatársai közreműködésével a gázolásban érintett S50-es vonat (2728) utasait a Nyugati Pályaudvarról Ceglédre 19:00-kor induló Z50-es vonatra (2828) szállították át.

A baleset következtében forgalmi változásokra kell számítani

Csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé a Budapest-Lajosmizse vonali S21-es vonatok.

Csak Kőbánya-Kispest állomástól közlekedik a Nyugati Pályaudvarról Lajosmizsére 20:15-kor induló S21-es vonat (2938). A Debrecen városába utazók 20:25-kor induló Cívis InterRégióval - val (6008) utazhatnak. A járat Kőbánya alsón is megáll, az átszállást az S21-es járatra Kőbánya-Kispesten biztosítják.

Jelenleg csak Kőbánya-Kispestig közlekednek Budapest–Lajosmizse vonalon közlekedő S21-es járatok, Kőbánya-Kispesttől visszafordulnak Dabas, Lajosmizse felé. Szintén érintettek a monori s50-es járatok: előfordulhat a késések függvényében, hogy csupán Kőbánya-Kispestig közlekednek ezek a szerelvények is, és onnan visszaindulnak Monor irányába.

A MÁV érvényes vasúti jegyeit és bérleteit elfogadják az M3-as metrón is Kőbánya-Kispest és a Nyugati Pályaudvar között a fennakadások ideje alatt, ezzel támogatva az utazók gyorsabb eljutását a városközpont felé. Az utasok türelmét kéri a MÁV.

A halálos kimenetelű szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője megható üzenetet tett közzé közösségi média oldalán. Azt is megtudtuk, hogy milyen állapotban van jelenleg a mozdonyvezető.