Ilyet is ritkán látni: spaniferrel kötötte a Teslára a matracot egy bicskei sofőr

Az online vásárlás világában szinte bármit házhoz rendelhetünk, de egyesek nem szeretnék kifizetni az efféle szolgáltatások árát. A Bicskei Csevegő Facebook-csoport legújabb története azonban minden határt átlépett, amikor egy Tesla bemutatta minden idők egyik leginkább balesetveszélyes mutatványát.

Balesetveszélyes vagy kreatív? Nem mindennapi szállítási technika, amit bemutatott a Tesla sofőrje

Fotó: Bicskei csevegő

Azt, hogy a matrac esernyőként szolgált-e vagy, hogy mire gondolt a költő, nem egészen tudjuk, de két dolog biztos. Az egyik, hogy valaki úgy döntött, spórol a házhozszállítási díjon, a másik, hogy az akció valóban balesetveszélyes mutatvány és az arra járókból kétféle reakciót válthatott ki. Vagy hasonlóan zseniális ötletnek tartották, mint az illető maga, vagy azonnal a 112-t hívták.

