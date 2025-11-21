Ilyet is ritkán látni: spaniferrel kötötte a Teslára a matracot egy bicskei sofőr

Hírlevél

Sok mindent láttunk már, de ezen még mi is meglepődtünk. Egy Bicske-környéki sofőr úgy döntött, hogy rakományrögzítővel szíjaz egy matracot Teslájára, ami elképesztően balesetveszélyes.
Az online vásárlás világában szinte bármit házhoz rendelhetünk, de egyesek nem szeretnék kifizetni az efféle szolgáltatások árát. A Bicskei Csevegő Facebook-csoport legújabb története azonban minden határt átlépett, amikor egy Tesla bemutatta minden idők egyik leginkább balesetveszélyes mutatványát. 

Balesetveszélyes vagy kreatív? Mindenesetre nem mindennapi szállítási technika, amit bemutatott a cabriós
Balesetveszélyes vagy kreatív? Nem mindennapi szállítási technika, amit bemutatott a Tesla sofőrje
Fotó: Bicskei csevegő

Azt, hogy a matrac esernyőként szolgált-e vagy, hogy mire gondolt a költő, nem egészen tudjuk, de két dolog biztos. Az egyik, hogy valaki úgy döntött, spórol a házhozszállítási díjon, a másik, hogy az akció valóban balesetveszélyes mutatvány és az arra járókból kétféle reakciót válthatott ki. Vagy hasonlóan zseniális ötletnek tartották, mint az illető maga, vagy azonnal a 112-t hívták.

Balesetveszélyes akadály az utakon

