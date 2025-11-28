Balhé a csülökfesztiválon: három sörpadból kettő repült is

Hírlevél

A vasi Sör- és Csülökfesztiválon egy ittas férfi sörpadokat kezdett dobálni, majd rendőri intézkedéshez kellett folyamodni. Elég komoly balhé keveredett a rendezvényből.
A vasi Győrvár idilli nyári forgataga egyik pillanatról a másikba fordult át egy akciófilmbe illő jelenetbe, amikor valaki úgy gondolta, hogy a Csülökfesztiválon is kell némi balhé – írta a Vaol.hu

A vasi sörfesztivál remek hangulatban telt, egészen addig, ami nem alakult ki a balhé
A vasi sörfesztivál remek hangulatban telt, egészen addig, ami nem alakult ki a balhé (illusztráció)
Fotó: FELIX HORHAGER / Felix Hörhager / dpa via AFP

A helyszínen tartózkodók meglepett arccal figyelték, ahogy a férfi egymás után két sörpadot is a feje fölé emelt, majd nagy lendülettel elhajította őket. A harmadik azonban már nem emelkedett a levegőbe, ugyanis a rendőrök még időben közbeléptek.

Nem volt hosszú életű a balhé

A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, akinek kihívóan közveszélyes magatartása sokakban riadalmat és megbotránkoztatást keltett.

Legutóbb pedig Gyömrőn tört ki óriási balhé, ahol tömegverekedésbe torkollott az utcai baleset utáni szóváltás.

 

