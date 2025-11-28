Balhé a csülökfesztiválon: három sörpadból kettő repült is

A vasi Győrvár idilli nyári forgataga egyik pillanatról a másikba fordult át egy akciófilmbe illő jelenetbe, amikor valaki úgy gondolta, hogy a Csülökfesztiválon is kell némi balhé – írta a Vaol.hu
A helyszínen tartózkodók meglepett arccal figyelték, ahogy a férfi egymás után két sörpadot is a feje fölé emelt, majd nagy lendülettel elhajította őket. A harmadik azonban már nem emelkedett a levegőbe, ugyanis a rendőrök még időben közbeléptek.
Nem volt hosszú életű a balhé
A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, akinek kihívóan közveszélyes magatartása sokakban riadalmat és megbotránkoztatást keltett.
Legutóbb pedig Gyömrőn tört ki óriási balhé, ahol tömegverekedésbe torkollott az utcai baleset utáni szóváltás.