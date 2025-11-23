Nyakra támadt baltával, életet mentett a lapát

Emberölés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy negyven éves tiszaföldvári férfivel szemben. November 20-án a bíró nyolc év nyolc hónap börtönbüntetést szabott ki a baltával támadó elkövetőre, valamint 280 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte – számolt be a Szoljon.hu.

Baltával akart embert faragni haragosából a tiszaföldvári férfi

Fotó: Pexels.com

A Szolnoki Törvényszéken ismertetett vádirat szerint a terhelt 2024. február 25-én reggel, egy korábbi sérelme miatt baltával akart elégtételt akart venni a haragosán, aki a támadás elől egy barátja házába menekült. Az agresszor azonban oda is követte, és a fejszével a kezében fenyegetőzött.

Így vált a baltával támadó célpontjává a sértett

Az ingatlan tulajdonosa megpróbálta nyugtatni a vérre szomjazó támadót, ekkor azonban ő lett a célpont. A magából kifordult férfi szembe fordult vele és a nyaka irányába célozva lecsapott a baltával. A megtámadott egy lapáttal védekezett, így csak a válla sérült meg.

Akár meg is halhatott volna

A vád szerint a férfi cselekménye alkalmas volt akár halálos sérülés okozására is, ezért őt a bíróság nyolc év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte. A vádlott és védője fellebbezett, ezért az ügyben a másod fokon eljáró Szegedi Ítélőtábla hoz majd jogerős határozatot.

