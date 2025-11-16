Állcsonttöréssel végződött egy ittas férfi ok nélküli támadása!

Hírlevél

Egy békés esti séta pillanatok alatt rémálommá vált Mádon, amikor egy ittas férfi minden előzmény nélkül rárontott egy gyanútlan járókelőre. A bántalmazás olyan brutális volt, hogy a sértett állcsontja is eltört.
Egy pár békésen sétált hajnalban a szállásuk felé, amikor a semmiből felbukkant egy erősen ittas férfi és minden ok nélkül nekiesett a pár férfitagjának. A bántalmazás előtt nem volt sem vita, sem nézés, sem félreértett szó, a vádlott egyszerűen nekirontott a férfinak, majd ütni és rúgni kezdte teljes erőből - írta a Boon.hu.

A bántalmazás úgy jött, mint derült égből a villámcsapás
A bántalmazás úgy jött, mint derült égből a villámcsapás
Fotó: Pixabay.com

A bántalmazás súlyos következményekkel zárult

A támadás olyan váratlanul és agresszíven történt, hogy az áldozat pillanatokon belül a földön találta magát. A vádlott azonban ekkor sem állt le és tovább rugdosta a már földön fekvő férfit, főleg a fejét célozva, majd mintha mi sem történt volna, elsétált a helyszínről.

A sértett nem úszta meg könnyű zúzódásokkal, bár több sérülése 8 napon belül gyógyult,

a bántalmazás során 8 napon túl gyógyuló állcsonttörést is szenvedett. A történtek után a Szerencsi Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt vádat emelt.

A vádlottal szemben az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és próbaidőt indítványozott, de nem álltak meg ennyinél. A javaslat szerint a férfit el is tiltanák attól, hogy nyilvános helyen alkoholt fogyasszon és köteleznék arra, hogy részt vegyen agressziókezelő és életvezetési tanácsadáson is.

Legutóbb Szombathelyen történt hasonló eset, ahol azért késeltek meg egy járókelőt, mert az nem adott cigarettát.

 

 

