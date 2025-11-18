Bilincsben a féltékeny férj: így bukott le a tompai feleségfojtogató

Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki nem tudta elfogadni, hogy a felesége inkább nélküle folytatná az életét. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerint a férj nemcsak féltékeny volt, hanem rendszeresen ivott és gyakran tört ki belőle az erőszakosság és a bántalmazás is - írta a Borsonline.hu.

A bántalmazás kis híján tragédiába fulladt

Fotó: Unsplash

A házasság már jó ideje romokban hevert. A férfi külföldön dolgozott és amikor 3-4 hetente hazalátogatott egy-egy hétre, nem a béke és szeretet költözött haza vele. A feleség gyakran kapott becsmérlést és fenyegetést. A helyzet húrja tavaly ősszel szakadt el végleg, amikor a férj hiába próbálta telefonon elérni a nőt, ő nem vette fel. Erre a férfi bosszúból meztelen fotókat tett közzé róla egy közösségi oldalon, ami után a feleség közölte, hogy elege van és válni szeretne.

Itt kezdődött a kegyetlen bántalmazás

Ez volt az a pont, ahol a férjben elszakadt valami. Ahelyett, hogy elfogadta volna a döntést, fejben egy sötétebb forgatókönyvet írt magának és elhatározta, hogy megöli a nőt. Két hét múlva titokban hazajött külföldről, elbújt a családi ház mellett és lesben várta a hazaérkező feleségét.

Amikor a nő beállt a garázsba, előugrott rejtekéből, rátámadt, visszalökte az ülésre, magukra zárta az autó ajtaját és egy kötéllel fojtogatni kezdte. Rongyot nyomott a szájába, majd ököllel verte a védekező nőt. A feleség élete szó szerint egy hajszálon múlott.

Végül a nő kétségbeesetten azt mondta a férjnek, hogy mégsem akar válni és nem tett feljelentést a korábban megosztott fotók miatt, csak hogy túlélje. Mivel már komoly fájdalmai voltak, a férfi bevitte a kiskunhalasi kórházba, ahol a nő végre segítséget kért, így fény derült az egész drámára.

Az ügyészség most előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletével, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésével és kapcsolati erőszakkal vádolja a férfit. Az ítéletet a Kecskeméti Törvényszék mondja majd ki, de az biztos, hogy a tompai férj hosszú időre rács mögé kerülhet.

