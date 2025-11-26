Valentin napra verést kapott a férjétől egy tokodi nő

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be azzal az esztergomi férfival szemben, aki Tokodon élő, válófélben lévő feleségét fojtogatta, miközben pénzt követelt tőle. A súlyos bántalmazás miatt az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, önbíráskodás kísérlete és zaklatás miatt kezdeményez eljárást – írta a Kemma.hu.

Bántalmazás, fenyegetés és zaklatás

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az esztergomi férfi 2025. február 14-én este dühből támadt válófélben lévő feleségére, miután az megtagadta tőle a közös ingatlan eladásából neki járó 10 millió forint felét. A férfi két kézzel megszorította a nő nyakát, aminek következtében a sértett nyelvcsontjának nyúlványa eltört, így életveszélyes sérülés okozására is alkalmas volt a támadás.

A tett elkövetése után a férfi még azzal is megfenyegette a nőt, hogy ha nem viheti el a gyerekeiket, elvágja a torkát és elássa. Az ügyészség a Tatabányai Törvényszéken a tett miatt végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

