Szexuális bántalmazás miatt emeltek vádat egy hatgyermekes pár ellen

Vádat emeltek egy párral szemben, akik a gyanú szerint hosszú éveken át elhanyagolták és éheztették hat kisgyermeküket, de a szexuális bántalmazás sem volt ritka náluk - írta a Szon.hu.

A bántalmazás a mindennapok része volt

Fotó: Shutterstock

A család egyetlen szobában élt, ahol nyolcan, két ágyon osztoztak. A körülmények már önmagában sokkolóak a voltak, de a háttérben még ennél is komolyabb tragédia zajlott. A vádirat szerint a szülők éveken át elhanyagolták a gyerekeket, nem volt fűtés és megfelelő ruhát sem kaptak, pedig adományok rendszeresen érkeztek. Ez utóbbit azonban a szülők vagy eladták vagy eltüzelték.

A bántalmazás háttere több, mint megrázó

A gyerekek gyakran éhesen és elhanyagoltan indultak iskolába vagy óvodába, ha egyáltalán eljutottak. Sokszor felügyelet nélkül kóbroltak az utcán, vagy éppen a rokonokhoz küldték őket ételért, pénzért és cigarettáért.

A helyzet azonban még ennél is sötétebb volt. A vád szerint mindkét szülő fizikailag bántalmazta a kicsiket, bottal és szíjjal ütötték őket és időnként a ház mögötti ólba is bezárták a gyerekeket büntetésként.

A legmegrázóbb azonban az, hogy a hat gyermek szexuális bántalmazás áldozata lett és a pár mindkét tagja érintett ebben.

2023 júliusában végre kiemelték a gyerekeket a családból, mikor minden kiderült. A főügyészség most a lehető legsúlyosabb tételekkel élt, vagyis a szülőket szexuális erőszak minősített esete és kiskorú veszélyeztetése miatt állítják bíróság elé. A javasolt büntetés szerint az apa 20 év fegyház feltételes szabadulás lehetősége nélkül, míg az anya esetében 15 év fegyház, amennyiben ezt a bíró is leüti.

A gyermekekkel folytatott erőszak bűncselekménye sajnos az elmúlt időszakban is felütötte a fejét, amikor egy házaspár kisbabájukkal és kétéves testvérével fajtalankodott és mindezt videóra is vették.