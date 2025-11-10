Elképesztő módszerekkel próbálták megölni gazdag áldozatukat a bári gyilkosok

A gyanú szerint két férfi 2020 tavaszán beköltözött egy milliárdos budapesti házába. Eltervezték, hogy megölik, és megszerzik M. István vagyonát. Akkor kerültek közel az áldozatukhoz – aki jelentős anyagi háttérrel rendelkezett, több építőipari és élelmiszeripari céget működtetett, luxusautókat, jachtot és több százmillió forintnyi befektetést birtokolt –, amikor a férfi a súlyos betegségben meghalt élettársa elvesztését nem tudta feldolgozni, és rendszeresen ivott. A Pécsi Törvényszék ezen a héten három egymást követő napon – kedden, szerdán és csütörtökön – tárgyalja a bári gyilkosok nagy visszhangot kiváltó bűntettét – írta meg a Bama.hu.

A bári gyilkosok

A férfi kiszolgáltatott helyzetét kihasználva különféle bűnözői csoportok és prostituáltak jelentek meg a környezetében, akik a bankkártyáját használták, elvették az értékeit, és így jelentős összegekhez jutottak. Őket is az a két férfi szervezte be, akik az áldozat tudta nélkül rendszeresen olyan italokat adtak neki, amelybe gyógyszert kevertek. A gazdag ember idővel teljesen kiszolgáltatottá vált. Többé nem intézhette önállóan ügyeit, és ha elment otthonról, mindig elkísérte valamelyik bűnöző.

Többféle módszerrel próbálták megszerezni hatalmas vagyonát.

Sok fémhulladékot adtak el az egyik cége telephelyéről, amiből pénzük lett, de az áldozat értékpapírjainak egy részén is megpróbálták túladni 180 millió forint értékben.

Miután eljárás indult a férfi gondnokság alá helyezéséről, a két vádlott 2020 júniusában a Mohács közelében fekvő Báron található kastélyába költöztette az áldozatot. Ott fogva tartották és rendszeresen rátámadtak, ütötték-verték, és közben folyamatosan hordták el a bári kastélyból a milliárdos értékes bútorait, borait, amivel több tízmillió forintos kárt okoztak neki.

Így öltek a bári gyilkosok

A vádirat szerint az áldozatnak 2020 augusztusában Budapesten a rendőrségen és a járási hivatalban is meg kellett volna jelennie, amit a két férfi mindenképpen meg akart akadályozni. Ezért elhatározták, hogy megölik.

Egyikük Budapestre utazott, hogy elterelje a gyanút, a másik pedig a kastélyban maradt, és éjszaka megfojtotta az áldozatot.

Brutális tette után égésgyorsítót locsolt szét az épületben, amit meggyújtott. A gyilkos visszament a szállására, hogy azt a látszatot keltse, mintha egész éjjel ott aludt volna. A tűzben a kastély nagy része leégett.

Az ügyészség a két férfit előre megfontoltan, nyereségvágyból, aljas indokból elkövetett emberöléssel vádolja, és életfogytig tartó börtönböntetést kért rájuk.

