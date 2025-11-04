Román férfi akart felgyújtani egy magyar nyugdíjast

Gyilkosság előkészülete miatt emeltek vádat egy Magyarországon dolgozó román férfi ellen, aki benzinnel öntötte le idős házigazdáját egy szabadszállási tanyán, ezután megpróbálta felgyújtani a házat – írta a Baon.hu.

Forrás: ugyeszseg.hu

A vádirat szerint a férfi 2024 nyarán elveszítette munkáját és ezzel együtt a lakhatását is. Egy idős asszony megsajnálta, és befogadta a tanyájára azzal a feltétellel, hogy a férfi segít neki a ház körüli teendőkben és az állatok gondozásában.

A megállapodás azonban nem tartott sokáig: a vádlott gyakran ivott, és a rábízott feladatokat is hanyagul végezte, ami miatt rendszeressé váltak a viták köztük.

2025 áprilisában egy újabb veszekedés közben a férfi baltával és késsel is megfenyegette a házigazdáját, hogy megöli.

Ezután hígítót és lakkbenzint helyezett el a ház bejáratánál, majd a fészerből egy kanna benzint hozott, amivel lelocsolta a konyhaasztalnál ülő nőt.

Miután a férfi kiment a helyiségből, hogy gyufát vegyen magához, az asszony gyorsan reagált: a benzines kannát kidobta a tanyáról, és autóval a szomszédhoz hajtott segítségért. A főügyészség szerint a férfi a gyilkosság elkövetéséhez szükséges feltételeket megteremtette, de az idős nő lélekjelenléte megakadályozta, hogy a fenyegetés valóra váljon.

A vádlott jelenleg letartóztatásban van, ellene emberölés előkészületének bűntette miatt emeltek vádat. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék dönt majd a büntetésről.

