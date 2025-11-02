Most derült ki! Betonvassal támadtak rá egy férfire a nemzeti ünnepen

Brutális támadás történt a nemzeti ünnepen Tiszaburán, ahol egy 31 éves férfi nekiesett a vendégének. A két férfi összeveszett, a házigazda pedig dühében kitessékelte a férfit az utcára, de ott sem tudott lehiggadni. Felkapott egy betonvasat, amivel ütni kezdte, és aztán meg is szurkálta az áldozatot - közölte a TV2 Tények.

A támadó betonvassal verte és szurkálta meg vendégét Tiszaburán.

Forrás: MW-archív

Betonvassal támadt vendégére

A súlyosan sérült férfit a támadó magára hagyta az utcán, ahol életveszélyes állapotban feküdt. Két órával később egy arra járó helybéli vette észre, és azonnal segítséget hívott, amivel megmentette az életét. A nyugodt utca csendjét szirénák zaja törte meg, amikor a rendőrség nagy erőkkel megérkezett.

A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és még aznap reggel előállították a 31 éves férfit"

– mondta Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt hallgatta ki gyanúsítottként a férfit, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását, amit azóta a bíróság el is rendelt.

