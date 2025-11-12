Újraértelmezte a családi összetartás fogalmát: lopni járt kiskorú rokonaival a ceglédi férfi

Egy ceglédi lakos három furcsa alakra lett figyelmes november 2-án, akik éppen egy szomszédos, lakatlan ház kerítésén másztak ki. A kamerafelvételek segítségével a hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőket. Kiskorú rokonaival járt lopni a ceglédi betörő – írta meg a Szoljon.hu.

A 34 éves ceglédi betörőnek nem ez volt az első húzása

Fotó: Shutterstock, illusztráció

A ceglédi járőrök még aznap, csupán néhány óra elteltével rajtaütöttek a bűnözőn, aki éppen egy zsákokkal megpakolt kerékpárral közlekedett két kiskorú rokona társaságában. A zsákok a korábban eltulajdonított ívhegesztő-trafót és más lopott holmit rejtettek.

Nem ez volt az első lopásunk együtt – vallotta be a betörő egyik kiskorú rokona

A rendőrök előállították a ceglédi férfit, majd kutatást tartottak nála, amely során egyéb lopásokból származó ingóságok kerültek elő, például akkumulátorok, kábelek, réz, hosszabbítók, szerszámok és élelmiszerek. A Ceglédi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást a letartóztatott, visszaeső betörő ellen, továbbá kiskorú veszélyeztetésének gyanúját is vizsgálják.

Nem ő az első felnőtt, aki jónak látta kiskorúak bevonását a bűncselekmények elkövetésébe. Lopás gyanúja miatt indított eljárást az Encsi Rendőrkapitányság három elkövető ellen, a legfiatalabb közülük még csak 15 éves.